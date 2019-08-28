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Серіал "Слуга народу" до виборів дивилися половина українців

Середа, 28 серпня 2019, 13:45

Серіал "Слуга народу" ще до початку виборчої кампанії дивилися 50% українців, 85% дивилися виступи "95-го кварталу". 

Найбільше дивилися цей серіал виборці Володимира Зеленського (64%), найменше – виборці Юрія Бойка (35%).

Про це свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва й Київського міжнародного інституту соціології, проведене 8-20 серпня.

 

При цьому телебачення було основним інформаційним джерелом (72%) під час виборчої кампанії для виборців майже всіх вікових груп, за винятком  наймолодшої: 89% – у групі старше 60 років, 82% – у групі 45–60 років, 62% – у групі 30–44 роки. 

Для виборців 18–29 років основну роль відігравали Інтернет-сайти (60%), хоча й частка телебачення була значною – 52%, ще 46% – соціальні мережі. 

 

Найбільше користуються соцмережами виборці партій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність", значно менше ними користаються виборці "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – За життя".

Виборці, які віддали свій голос різним політичним силам, довіряли різним телеканалам.

Серед виборців "Слуги народу" найбільшу довіру мав телеканал "1+1" (53%), далі – "Інтер" (34%), "Україна" (25%), проте 20% не довіряли жодному з телеканалів. 

Виборці ОПЗЖ найбільше довіряли "112 каналу" (48%), телеканалам "Інтер"  (46%) і NewsOne  (35%).

Виборці "Батьківщини" довіряли телеканалам "1+1" (44%), "Інтер" (39%), "112 канал" (27%) та "Україна" (27%).

Виборці "Європейської солідарності" вірили "1+1" (34%), "5 каналу" (32%) й телеканалу "Прямий" (29%%).

"Демініціативи" і КМІС з 8 по 20 серпня опитали 2040 респондентів у 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім АР Крим і окупованих частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: соціологіяЗеленськийтелебаченняЗМІсоцмережі
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