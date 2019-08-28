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Сериал "Слуга народа" до выборов смотрели половина украинцев

Среда, 28 августа 2019, 13:45

Сериал "Слуга народа" еще до начала избирательной кампании смотрели 50% украинцев, 85% смотрели выступления "95-го квартала".

Больше всего смотрели сериал с участием Владимира Зеленского его избиратели (64%), меньше всего – избиратели Юрия Бойко (35%).

Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенный 8-20 августа.

 

При этом телевидение было основным информационным источником (72%) во время избирательной кампании для избирателей почти всех возрастных групп, за исключением самой молодой: 89% – в группе старше 60 лет, 82% – в группе 45-60 лет, 62% – в группе 30-44 года.

Для избирателей 18-29 лет основную роль играли Интернет-сайты (60%), хотя и доля телевидения была значительной – 52%, еще 46% – социальные сети.

 

Больше всего пользуются соцсетями избиратели партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", значительно меньше ими пользуются избиратели "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Избиратели, которые отдали свой голос разным политическим силам, доверяли разным телеканалам.

Среди избирателей "Слуги народа" наибольшее доверие имел телеканал "1+1" (53%), далее – "Интер" (34%), "Украина" (25%), однако 20% не доверяли ни одному из телеканалов.

Избиратели ОПЗЖ больше доверяли "112 каналу" (48%), телеканалам "Интер" (46%) и NewsOne (35%).

Избиратели "Батькивщины" доверяли телеканалам "1+1" (44%), "Интер" (39%), "112 канал" (27%) и "Украина" (27%).

Избиратели "Европейской солидарности" верили "1+1" (34%), "5 каналу" (32%) и телеканалу "Прямой" (29 %%).

"Демократические инициативы" и КМИС с 8 по 20 августа опросили 2040 респондентов в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияЗеленскийтелевидениеСМИсоцсети
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