Через обвал у Дрогобичі Зеленський обіцяє аудит будинків по всій країні

Джерело: Facebook-сторінка президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Дослівно: "Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців.

Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових".

Деталі: За словами Зеленського, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває у незадовільному стані, а про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.

Таким чином, президент відреагував на обвал під’їзду в чотириповерховому будинку в Дрогобичі.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що правоохоронці будуть встановлювати це був вибух, чи причиною обвалу стали роботи з порушення конструкції, але спочатку знайдуть усіх постраждалих.

Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За уточненою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).

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