Через обвал у Дрогобичі Зеленський обіцяє аудит будинків по всій країні

13950 переглядів
Середа, 28 серпня 2019, 16:25

Джерело: Facebook-сторінка президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Дослівно: "Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців.

Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових".

Деталі: За словами Зеленського, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває у незадовільному стані, а про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.

Таким чином, президент відреагував на обвал під’їзду в чотириповерховому будинку в Дрогобичі.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що правоохоронці будуть встановлювати це був вибух, чи причиною обвалу стали роботи з порушення конструкції, але спочатку знайдуть усіх постраждалих.

Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За уточненою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).

Передісторія:

  • Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
  • Поліція відкрила відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють, що могло спричинити обвал будівлі. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський ЖКГ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США підтримують швидше схвалення Радою законопроектів Зеленського 28 серпня 2019, 16:27
Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США у "нормандському форматі" 28 серпня 2019, 15:57
Болтон: Чекаємо на зустріч Зеленського і Трампа у Польщі 28 серпня 2019, 15:49
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
тест

Чи знаєте ви цю українську лайку?

їжа

Фастфуд та снеки: чим загрожують та як привчити дитину їх не їсти

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому