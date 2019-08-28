Через обвал у Дрогобичі Зеленський обіцяє аудит будинків по всій країні
Джерело: Facebook-сторінка президента Володимира Зеленського.
Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.
Дослівно: "Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців.
Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових".
Деталі: За словами Зеленського, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває у незадовільному стані, а про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.
Таким чином, президент відреагував на обвал під’їзду в чотириповерховому будинку в Дрогобичі.
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що правоохоронці будуть встановлювати це був вибух, чи причиною обвалу стали роботи з порушення конструкції, але спочатку знайдуть усіх постраждалих.
Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За уточненою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).
Передісторія:
- Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
- Поліція відкрила відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють, що могло спричинити обвал будівлі.
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