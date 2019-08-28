Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает аудит домов по всей стране

Источник: Facebook-страница президента Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский в связи с обвалом части жилого дома в Дрогобыче заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.

Дословно: "Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев.

Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых".

Детали: Таким образом, президент отреагировал на обвал подъезда в четырехэтажном доме в Дрогобыче.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич заявил, что правоохранители будут устанавливать это был взрыв, или причиной обвала стали работы по нарушению конструкции, но сначала найдут всех пострадавших.

Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По уточненной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).

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