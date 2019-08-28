Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает аудит домов по всей стране
Источник: Facebook-страница президента Владимира Зеленского.
Президент Владимир Зеленский в связи с обвалом части жилого дома в Дрогобыче заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.
Дословно: "Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев.
Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых".
Детали: Таким образом, президент отреагировал на обвал подъезда в четырехэтажном доме в Дрогобыче.
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич заявил, что правоохранители будут устанавливать это был взрыв, или причиной обвала стали работы по нарушению конструкции, но сначала найдут всех пострадавших.
Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По уточненной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).
История вопроса:
- Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
- Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.3 ст.2701 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло вызвать обвал здания.