Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает аудит домов по всей стране
733 просмотра
Среда, 28 августа 2019, 16:25
Источник: Facebook-страница президента Владимира Зеленского.
Президент Владимир Зеленский в связи с обвалом части жилого дома в Дрогобыче заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.
Дословно: "Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев.
Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых".
Детали: Таким образом, президент отреагировал на обвал подъезда в четырехэтажном доме в Дрогобыче.
Дополняется...
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua