ЦВК зареєструвала всіх 424 нардепів нового скликання
Середа, 28 серпня 2019, 17:34
Джерело: прес-служба ЦВК
Центральна виборча комісія зареєструвала усіх 424 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня, 225 по списках та 199 мажоритарників.
Деталі: Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня 2019 року за змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою.
26 мандатів залишаються вакантними, бо вибори не проводились в округах тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року відбудеться урочисте засідання парламенту, де новообрані народні депутати складуть присягу.
- У цьому складі Ради буде 424 нардепи, з яких 254 – нардепи від партії "Слуга народу".
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Українська правда