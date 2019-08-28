Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК зареєструвала всіх 424 нардепів нового скликання

Середа, 28 серпня 2019, 17:34

Джерело: прес-служба ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала усіх 424 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня, 225 по списках та 199 мажоритарників. 

Деталі: Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня 2019 року за змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою. 

26 мандатів залишаються вакантними, бо вибори не проводились в округах тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо:

  • 29 серпня 2019 року відбудеться урочисте засідання парламенту, де новообрані народні депутати складуть присягу. 
  • У цьому складі Ради буде 424 нардепи, з яких 254 – нардепи від партії "Слуга народу".

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Українська правда
Теми: ЦВКВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: