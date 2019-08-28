ЦВК зареєструвала всіх 424 нардепів нового скликання

Джерело: прес-служба ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала усіх 424 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня, 225 по списках та 199 мажоритарників.

Деталі: Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня 2019 року за змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою.

26 мандатів залишаються вакантними, бо вибори не проводились в округах тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо:

29 серпня 2019 року відбудеться урочисте засідання парламенту, де новообрані народні депутати складуть присягу.

У цьому складі Ради буде 424 нардепи, з яких 254 – нардепи від партії "Слуга народу".

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети