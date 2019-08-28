ЦИК зарегистрировала всех 424 нардепов нового созыва 

Источник: пресс-служба ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутата, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, 225 по спискам и 199 мажоритарщиков.

Детали: Внеочередные выборы народных депутатов Украины состоялись 21 июля 2019 года по смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе.

26 мандатов остаются вакантными, так как выборы не проводились в округах временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним:

29 августа 2019 года состоится торжественное заседание парламента, где новоизбранные народные депутаты примут присягу.

В этом составе Рады будет 424 нардепа, из которых 254 - нардепа от партии "Слуга народа".

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