ЦИК зарегистрировала всех 424 нардепов нового созыва 

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Среда, 28 августа 2019, 17:34

Источник: пресс-служба ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутата, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, 225 по спискам и 199 мажоритарщиков.

Детали: Внеочередные выборы народных депутатов Украины состоялись 21 июля 2019 года по смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе.

26 мандатов остаются вакантными, так как выборы не проводились в округах временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним:

  • 29 августа 2019 года состоится торжественное заседание парламента, где новоизбранные народные депутаты примут присягу.
  • В этом составе Рады будет 424 нардепа, из которых 254 - нардепа от партии "Слуга народа".

Знать больше: Рада 9.0: все о первом заседании, нового спикере, фракции и комитеты

Украинская правда

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Темы: ЦИК Верховная Рада виборы


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