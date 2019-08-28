ЦИК зарегистрировала всех 424 нардепов нового созыва
515 просмотров
Среда, 28 августа 2019, 17:34
Источник: пресс-служба ЦИК
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутата, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, 225 по спискам и 199 мажоритарщиков.
Детали: Внеочередные выборы народных депутатов Украины состоялись 21 июля 2019 года по смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе.
26 мандатов остаются вакантными, так как выборы не проводились в округах временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним:
- 29 августа 2019 года состоится торжественное заседание парламента, где новоизбранные народные депутаты примут присягу.
- В этом составе Рады будет 424 нардепа, из которых 254 - нардепа от партии "Слуга народа".
Знать больше: Рада 9.0: все о первом заседании, нового спикере, фракции и комитеты
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua