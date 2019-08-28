Богатирьову арештували, застава – 6 мільйонів

Джерело: "Українська правда"

Печерський районний суд Києва вирішив застосувати раніше обраний запобіжний захід щодо екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїси Богатирьової – взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.

Пряма мова судді Світлани Смик: "Суд ухвалив клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваної Богатирьової Раїси Василівни… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Строк тримання під вартою рахувати з 27.08.19"

Деталі: Під час слухання справи захист наполягав, що в слідства відсутні будь-які докази фактів заподіяння збитків Богатирьовою і назвав затримання незаконним. Також адвокат заявив, що про повернення Богатирьової поінформував прокуратуру (в прокуратурі УП підтвердили, що повідомлення було надіслано СМС за пару годин до прильоту Богатирьової –ред.)

Розмір застави визначено з урахуванням збитків, які за даними слідства, було завдано державі (майже 6,5 млн –ред). Тепер захист і прокуратура мають 5 днів для оскарження рішення суду.

Що відбулося раніше: Екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

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