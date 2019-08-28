Богатыреву арестовали, залог – 6 миллионов

Источник: "Украинская правда"

Печерский районный суд Киева решил применить ранее избранную меру пресечения в отношении экс-министра здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раисы Богатыревой - взятие под стражу с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Прямая речь судьи Светланы Смык: "Суд принял решение ходатайство удовлетворить и применить к подозреваемой Богатыревой Раисе Васильевне ... меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Срок содержания под стражей считать с 27.08.19".

Детали: Во время слушания дела защита настаивала, что у следствия отсутствуют какие-либо доказательства фактов причинения убытков Богатыревой и назвал задержание незаконным. Также адвокат заявил, что о возвращении Богатыревой проинформировал прокуратуру (в прокуратуре УП подтвердили, что сообщение было передано по СМС за пару часов до прилета Богатыревой -ред.)

Размер залога определен с учетом убытков, которые по данным следствия, были нанесены государству (почти 6,5 млн -ред). Теперь защита и прокуратура имеют 5 дней для обжалования решения суда.

Что произошло ранее: Экс-министр здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раиса Богатырева 27 августа вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

История вопороса: