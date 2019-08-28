Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богатыреву арестовали, залог – 6 миллионов

Среда, 28 августа 2019, 17:48
Богатыреву арестовали, залог – 6 миллионов
Укринформ

Источник: "Украинская правда"

Печерский районный суд Киева решил применить ранее избранную меру пресечения в отношении экс-министра здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раисы Богатыревой - взятие под стражу с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Прямая речь судьи Светланы Смык: "Суд принял решение ходатайство удовлетворить и применить к подозреваемой Богатыревой Раисе Васильевне ... меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Срок содержания под стражей считать с 27.08.19".

Детали: Во время слушания дела защита настаивала, что у следствия отсутствуют какие-либо доказательства фактов причинения убытков Богатыревой и назвал задержание незаконным. Также адвокат заявил, что о возвращении Богатыревой проинформировал прокуратуру (в прокуратуре УП подтвердили, что сообщение было передано по СМС за пару часов до прилета Богатыревой -ред.)

Размер залога определен с учетом убытков, которые по данным следствия, были нанесены государству (почти 6,5 млн -ред). Теперь защита и прокуратура имеют 5 дней для обжалования решения суда.

Что произошло ранее: Экс-министр здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раиса Богатырева 27 августа вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

История вопороса:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
  • Богатыревой сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Богатырева
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Богатырева
Золотой слиток и значок "Партии регионов": с имущества Богатыревой сняли арест
В прокуратуре Киева отреагировали на отмену ареста для Богатыревой
Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: