Зеленський сумнівається, чи залишати Авакова – ЗМІ

Джерело: "ЛІГА.Новости", "Укрінформ"

Президент Володимир Зеленський вагається, чи залишати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в уряді.

Деталі: На запитання депутатів, чи є рішення стосовно очільника МВС, Зеленський відповів, мовляв, "рішення ще не прийнято".

Президент також зазначив, що хоче бачити на цій посаді нове обличчя, але його водночас цікавлять професійні якості міністра.

За словами депутата від "Слуги народу", Зеленський визнав, що для нього рішення, чи залишати Авакова в уряді, складне, оскільки він знає всі плюси і мінуси міністра.

Новообраний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що на закритій зустрічі Зеленського депутатами від "Слуги народу" обговорювали долю Авакова.

Водночас депутат відзначив, що обговорення рішення по Авакову перенесли на подальші консультації.

Тим часом у Києві під Офісом президента о 19 годині почалася акція з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.

На думку активістів, Аваков "саботував і провалив переатестацію в поліції, кришує гральний бізнес у столиці, а також винний у провалі розслідувань гучних убивств та нападів на активістів".