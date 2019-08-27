"Аваков – чорт": активісти проведуть акцію під офісом Зеленського

В соцмережах створили та активно поширюють подію – акцію за відставку очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Організатором акції на відповідній сторінці у Facebook вказана активістка ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" Мар’яна Хромих.

Подію вже поширили Центр протидії корупції, координатор ультранаціоналістичного руху "СІЧ" Сергій Мазур, відомий активіст Роман Сініцин (який стверджує, що після цього його офіційний акант у Facebook було забанено на місяць без вказування причини) та інші.

На думку активістів, які 28 серпня мають прийти під Офіс президента на вулиці Банковій у Києві, Аваков "саботував і провалив переатестацію в поліції, кришує гральний бізнес у столиці, а також винний у провалі розслідувань гучних убивств та нападів на активістів".

"Аваков. Не міністр. Не керівник. Не реформатор. Не людина. Це – чорт. І цього чорта* не повинно бути у владі", – йдеться в заклику.

Вказано також, що активісти хочуть поцікавитися в президента Володимира Зеленського, чи знає він про рівень довіри до правоохоронців (яких зневажливо названо "мусорами") та до глави МВС особисто.

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