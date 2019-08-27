"Аваков – чорт": активісти проведуть акцію під офісом Зеленського
В соцмережах створили та активно поширюють подію – акцію за відставку очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.
Організатором акції на відповідній сторінці у Facebook вказана активістка ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" Мар’яна Хромих.
Подію вже поширили Центр протидії корупції, координатор ультранаціоналістичного руху "СІЧ" Сергій Мазур, відомий активіст Роман Сініцин (який стверджує, що після цього його офіційний акант у Facebook було забанено на місяць без вказування причини) та інші.
На думку активістів, які 28 серпня мають прийти під Офіс президента на вулиці Банковій у Києві, Аваков "саботував і провалив переатестацію в поліції, кришує гральний бізнес у столиці, а також винний у провалі розслідувань гучних убивств та нападів на активістів".
"Аваков. Не міністр. Не керівник. Не реформатор. Не людина. Це – чорт. І цього чорта* не повинно бути у владі", – йдеться в заклику.
Вказано також, що активісти хочуть поцікавитися в президента Володимира Зеленського, чи знає він про рівень довіри до правоохоронців (яких зневажливо названо "мусорами") та до глави МВС особисто.
Нагадаємо:
- На початку червня хвилю масових пікетів з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку викликало вбивство 5-річного хлопчика на Київщині, у якому підозрюють двох співробітників Переяслав-Хмельницького відділку поліції.
- Очільник МВС тоді заявив, що не має наміру йти з посади.
- За даними джерел "Української правди", у владних коридорах обговорюється можливість для Арсена Авакова обійняти посаду в новому Кабміні, при чому не міністра внутрішніх справ, а віце-прем‘єра (із силових питань).
- *Мем зі словом "чорт" з’явився після того, як президент Володимир Зеленський у Борисполі змусив секретаря міськради покинути офіційну зустріч, знайшовши в мережі інформацію про його судимість. "Зараз подзвоню Баканову (керівнику СБУ) з приводу цього чорта", – обізвав тоді президент чоловіка.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua