Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский сомневается, оставлять ли Авакова – СМИ

Среда, 28 августа 2019, 22:06
Зеленский сомневается, оставлять ли Авакова – СМИ

Источник: "ЛИГА.Новости", "Укринформ"

Президент Владимир Зеленский колеблется в решении, оставлять ли министра внутренних дел Арсена Авакова в правительстве. 

Детали: На вопрос депутатов, принято ли решение о главе МВД, Зеленский ответил, мол, "решение еще не принято".

Президент также отметил, что хочет видеть на этой должности новое лицо, но в то же время его интересуют профессиональные качества министра.

По словам депутата от "Слуги народа", Зеленский признал, что для него решение, оставлять ли Авакова в правительстве, сложное, поскольку он знает все плюсы и минусы министра.

Новоизбранный депутат Александр Федиенко подтвердил, что на закрытой встрече Зеленского с депутатами от "Слуги народа" обсуждали судьбу Авакова.

В то же время депутат отметил, что обсуждение перенесли на дальнейшие консультации. 

Тем временем в Киеве под Офисом президента в 19 часов началась акция с требованием не назначать Авакова на какую-либо должность в новом правительстве. 

По мнению активистов, Аваков "саботировал и провалил переаттестацию в полиции, крышует игорный бизнес в столице, а также виновен в провале расследований громких убийств и нападений на активистов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Зеленский
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: