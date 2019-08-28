Зеленский сомневается, оставлять ли Авакова – СМИ

Источник: "ЛИГА.Новости", "Укринформ"

Президент Владимир Зеленский колеблется в решении, оставлять ли министра внутренних дел Арсена Авакова в правительстве.

Детали: На вопрос депутатов, принято ли решение о главе МВД, Зеленский ответил, мол, "решение еще не принято".

Президент также отметил, что хочет видеть на этой должности новое лицо, но в то же время его интересуют профессиональные качества министра.

По словам депутата от "Слуги народа", Зеленский признал, что для него решение, оставлять ли Авакова в правительстве, сложное, поскольку он знает все плюсы и минусы министра.

Новоизбранный депутат Александр Федиенко подтвердил, что на закрытой встрече Зеленского с депутатами от "Слуги народа" обсуждали судьбу Авакова.

В то же время депутат отметил, что обсуждение перенесли на дальнейшие консультации.

Тем временем в Киеве под Офисом президента в 19 часов началась акция с требованием не назначать Авакова на какую-либо должность в новом правительстве.

По мнению активистов, Аваков "саботировал и провалил переаттестацию в полиции, крышует игорный бизнес в столице, а также виновен в провале расследований громких убийств и нападений на активистов".