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Весільний скандал з Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилася наречена

Четвер, 29 серпня 2019, 01:31
Весільний скандал з Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилася наречена

Юрист Анна Огренчук пояснила, чому глава Офісу президента Андрій Богдан гуляв на її весіллі на французькому курорті Сен-Тропе в День Незалежності.

Про це вона пише на своїй сторінці у Facebook.

"Дату обрали невипадково, багато наших друзів можуть знайти в своєму розкладі вільний час тільки по великих святах - яким для нас всіх є День незалежності України", - пояснює Огренчук.

За її словами, Богдана вона знає давним-давно і запросила його на весілля ще до того, як він став главою ОП.

"Друзів на весілля ми запросили ще на початку року, задовго до того, як Андрій Богдан, якого я знаю з 2002 року, став керувати Офісом Президента", - пише новоспечена дружина.

Вона розповіла також, що серед гостей на весіллі були друзі і колеги, більшість з яких вона і її чоловік - Андрій Довбенко - знають більше 10 років, багато з них - "хороші юристи і великі бізнесмени".

"До речі, серед запрошених на наше весілля не було ні міністра юстиції пана Петренко, ні члена ЦВК пані Бернацької. Більше того, нам так і не представилася можливість познайомитися з ними особисто", - з безліччю смайликів додає Огренчук.

Також вона звернулася до журналістів з проханням поважати її право на особисте життя.

"Сподіваюся, що наше свято більше не буде дратувати навколополітичні кола, і нашу сім'ю не залучатимуть до політичних маніпуляцій. P.s. Формат заходу не передбачав ніякої секретності", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

  • Глава Офісу президента України Андрій Богдан і київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук. Гості відпочивали на приватній яхті.

Українська правда

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Теми: БогданОфіс президентаскандалФранція
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