Источник: Bihus.info

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Детали: По данным СМИ, свадьбe Довбенко праздновал в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

Богдан и Ваврыш присутствовали на свадьбе Андрея Довбенко, которe. тот три дня праздновал во Франции

"Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с госрегистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - юрист Анна Огренчук, которая несколько недель назад была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Туда же вошел ряд приближенных к Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан".