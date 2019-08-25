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Богдан отметил День Независимости во Франции на свадьбе "смотрящего" за Минюстом - СМИ

Воскресенье, 25 августа 2019, 12:03
Богдан отметил День Независимости во Франции на свадьбе смотрящего за Минюстом - СМИ

Источник: Bihus.info 

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Детали: По данным СМИ, свадьбe Довбенко праздновал в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

Богдан і Вавриш були присутні на весіллі Андрія Довбенка, яке той три дні святкував у Франції
 

Богдан и Ваврыш присутствовали на свадьбе Андрея Довбенко, которe. тот три дня праздновал во Франции

"Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с госрегистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - юрист Анна Огренчук, которая несколько недель назад была  назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Туда же вошел ряд приближенных к Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан".

 
 
Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с госрегистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - Анна Огренчук - несколько недель назад была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданДень Независимости
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