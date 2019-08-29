Свадебный скандал с Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилась невеста
Юрист Анна Огренчук объяснила, почему глава Офиса президента Андрей Богдан гулял на ее свадьбе на французском курорте Сен-Тропе в День Независимости.
Об этом она пишет на своей странице в Facebook.
"Дату выбрали неслучайно, многие наши друзья могут найти в своем расписании свободное время только по большим праздникам – каким для нас всех является День независимости Украины", - поясняет Огренчук.
По ее словам, Богдана она знает давным-давно и пригласила его на свадьбу еще до того, как он стал главой ОП.
"Друзей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом Президента", - пишет новоиспеченная жена.
Она рассказала также, что среди гостей на бракосочетании были друзья и коллеги, большинство из которых она и ее муж – Андрей Довбенко – знают более 10 лет, многие из них – "хорошие юристы и крупные бизнесмены".
"Кстати, среди приглашенных на нашу свадьбу не было ни министра юстиции господина Петренко, ни члена ЦИК госпожи Бернацкой. Более того, нам так и не представилась возможность познакомиться с ними лично", - с множеством смайликов добавляет Огренчук.
Также она обратилась к журналистам с просьбой уважать ее право на личную жизнь.
"Надеюсь, что наш праздник больше не будет раздражать околополитические круги, и нашу семью не будут вовлекать в политические манипуляции. P.s. Формат мероприятия не предусматривал никакой секретности", - резюмировала она.
Напомним:
- Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua