Свадебный скандал с Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилась невеста

Юрист Анна Огренчук объяснила, почему глава Офиса президента Андрей Богдан гулял на ее свадьбе на французском курорте Сен-Тропе в День Независимости.

Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

"Дату выбрали неслучайно, многие наши друзья могут найти в своем расписании свободное время только по большим праздникам – каким для нас всех является День независимости Украины", - поясняет Огренчук.

По ее словам, Богдана она знает давным-давно и пригласила его на свадьбу еще до того, как он стал главой ОП.

"Друзей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом Президента", - пишет новоиспеченная жена.

Она рассказала также, что среди гостей на бракосочетании были друзья и коллеги, большинство из которых она и ее муж – Андрей Довбенко – знают более 10 лет, многие из них – "хорошие юристы и крупные бизнесмены".

"Кстати, среди приглашенных на нашу свадьбу не было ни министра юстиции господина Петренко, ни члена ЦИК госпожи Бернацкой. Более того, нам так и не представилась возможность познакомиться с ними лично", - с множеством смайликов добавляет Огренчук.

Также она обратилась к журналистам с просьбой уважать ее право на личную жизнь.

"Надеюсь, что наш праздник больше не будет раздражать околополитические круги, и нашу семью не будут вовлекать в политические манипуляции. P.s. Формат мероприятия не предусматривал никакой секретности", - резюмировала она.

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