Журналістів не пускають у ложу преси в Раді
Джерело: "Українська правда".
Журналістів не пускають у ложу преси в Верховній Раді.
Зокрема, не пустили представників інформагенцій Reuters, Associated Press, EPA та багатьох інших.
Фотографа ЧЕСНО (і ловця кнопкодавів!) не пустили у ложу преси у #рада9.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.
Пояснення - немає у списку акредитованих.
Така ж ситуація - із ще низкою фотографів і журналістів.
Фотограф "Української правди" також не зміг потрапити на балкон 3 поверху.
Деталі. Аргументація: журналістів немає у списку. Як повідомляє кореспондент УП, на вході у будівлю парламенту вони були у списках, а на вході у ложу преси – вже ні.
За кілька хвилин до 10-ї ранку фотокора УП пустили. Він прийшов до Ради о 5:30 і був 7-м у черзі, а зайшов у ложу преси після кількох десятків журналістів.
У кулуари на час врочистостей журналістів теж не пропускають.
Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
О 10:00 розпочнеться врочисте перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Обрані 21 липня депутати складуть присягу й почнуть роботу.
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