Журналістів не пускають у ложу преси в Раді

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Четвер, 29 серпня 2019, 09:44

Джерело: "Українська правда".

Журналістів не пускають у ложу преси в Верховній Раді.

Зокрема, не пустили представників інформагенцій Reuters, Associated Press, EPA та багатьох інших.

Фотограф "Української правди" також не зміг потрапити на балкон 3 поверху.

Деталі. Аргументація: журналістів немає у списку. Як повідомляє кореспондент УП, на вході у будівлю парламенту вони були у списках, а на вході у ложу преси – вже ні.

 

За кілька хвилин до 10-ї ранку фотокора УП пустили. Він прийшов до Ради о 5:30 і був 7-м у черзі, а зайшов у ложу преси після кількох десятків журналістів.

У кулуари на час врочистостей журналістів теж не пропускають.

О 10:00 розпочнеться врочисте перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Обрані 21 липня депутати складуть присягу й почнуть роботу.

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Теми: Верховна Рада


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