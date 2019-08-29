Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналістів не пускають у ложу преси в Раді

Четвер, 29 серпня 2019, 09:44

Джерело: "Українська правда".

Журналістів не пускають у ложу преси в Верховній Раді.

Зокрема, не пустили представників інформагенцій Reuters, Associated Press, EPA та багатьох інших.

Фотограф "Української правди" також не зміг потрапити на балкон 3 поверху.

Деталі. Аргументація: журналістів немає у списку. Як повідомляє кореспондент УП, на вході у будівлю парламенту вони були у списках, а на вході у ложу преси – вже ні.

 

За кілька хвилин до 10-ї ранку фотокора УП пустили. Він прийшов до Ради о 5:30 і був 7-м у черзі, а зайшов у ложу преси після кількох десятків журналістів.

У кулуари на час врочистостей журналістів теж не пропускають.

О 10:00 розпочнеться врочисте перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Обрані 21 липня депутати складуть присягу й почнуть роботу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: