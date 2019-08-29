Журналістів не пускають у ложу преси в Раді

Джерело: "Українська правда".

Журналістів не пускають у ложу преси в Верховній Раді.

Зокрема, не пустили представників інформагенцій Reuters, Associated Press, EPA та багатьох інших.

Фотографа ЧЕСНО (і ловця кнопкодавів!) не пустили у ложу преси у #рада9.



Пояснення - немає у списку акредитованих.



Така ж ситуація - із ще низкою фотографів і журналістів. — ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.

Фотограф "Української правди" також не зміг потрапити на балкон 3 поверху.

Деталі. Аргументація: журналістів немає у списку. Як повідомляє кореспондент УП, на вході у будівлю парламенту вони були у списках, а на вході у ложу преси – вже ні.

За кілька хвилин до 10-ї ранку фотокора УП пустили. Він прийшов до Ради о 5:30 і був 7-м у черзі, а зайшов у ложу преси після кількох десятків журналістів.

У кулуари на час врочистостей журналістів теж не пропускають.

Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

О 10:00 розпочнеться врочисте перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Обрані 21 липня депутати складуть присягу й почнуть роботу.