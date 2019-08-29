Журналистов не пускают в ложу прессы в Раде

Источник: "Украинская правда".

Журналистов не пускают в ложу прессы в Верховной Раде.

В частности, не пустили представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA и многих других.

Фотографа ЧЕСНО (і ловця кнопкодавів!) не пустили у ложу преси у #рада9.



Пояснення - немає у списку акредитованих.



Така ж ситуація - із ще низкою фотографів і журналістів. — ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.

Фотограф "Украинской правды" также не смог попасть на балкон 3 этажа.

Детали. Аргументация: журналистов нет в списке. Как сообщает корреспондент УП, на входе в здание парламента они были в списках, а на входе в ложу прессы – уже нет.

За несколько минут до 10-ти утра фотокора УП пустили. Он пришел в Раду в 5:30 и был 7-м в очереди, а зашел в ложу прессы после нескольких десятков журналистов.

В кулуары на время торжеств журналистов тоже не пропускают.

Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

В 10:00 начнется торжественное первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Избранного 21 июля депутаты примут присягу и начнут работу.