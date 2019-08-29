Журналистов не пускают в ложу прессы в Раде
Источник: "Украинская правда".
Журналистов не пускают в ложу прессы в Верховной Раде.
В частности, не пустили представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA и многих других.
Фотографа ЧЕСНО (і ловця кнопкодавів!) не пустили у ложу преси у #рада9.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.
Пояснення - немає у списку акредитованих.
Така ж ситуація - із ще низкою фотографів і журналістів.
Фотограф "Украинской правды" также не смог попасть на балкон 3 этажа.
Детали. Аргументация: журналистов нет в списке. Как сообщает корреспондент УП, на входе в здание парламента они были в списках, а на входе в ложу прессы – уже нет.
За несколько минут до 10-ти утра фотокора УП пустили. Он пришел в Раду в 5:30 и был 7-м в очереди, а зашел в ложу прессы после нескольких десятков журналистов.
В кулуары на время торжеств журналистов тоже не пропускают.
Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
В 10:00 начнется торжественное первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Избранного 21 июля депутаты примут присягу и начнут работу.