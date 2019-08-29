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Журналистов не пускают в ложу прессы в Раде

Четверг, 29 августа 2019, 09:44

Источник: "Украинская правда".

Журналистов не пускают в ложу прессы в Верховной Раде.

В частности, не пустили представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA и многих других.

Фотограф "Украинской правды" также не смог попасть на балкон 3 этажа.

Детали. Аргументация: журналистов нет в списке. Как сообщает корреспондент УП, на входе в здание парламента они были в списках, а на входе в ложу прессы – уже нет.

 

За несколько минут до 10-ти утра фотокора УП пустили. Он пришел в Раду в 5:30 и был 7-м в очереди, а зашел в ложу прессы после нескольких десятков журналистов.

В кулуары на время торжеств журналистов тоже не пропускают.

В 10:00 начнется торжественное первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Избранного 21 июля депутаты примут присягу и начнут работу.

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Темы: Верховная Рада
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