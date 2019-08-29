В "Слузі народу" пояснили "сотні змін" до Конституції

Джерело: коментар Руслана Стефанчука журналістам.

Представник президента у парламенту обраний нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук пояснює, що партія планує вносити зміни до Основного Закону України, але не сотнями ініціатив, як зрозуміли його попередні слова.

Пряма мова Руслана Стефанчука: "Мабуть, це було неправильно витрактувано. Може, це вже втома моя сказується.. Коли я говорив про 465, я говорив, що нами підготовлено 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Це не 465 змін до Конституції. Це різні речі".

Деталі: За словами Стефанчука, змін до Конституції, які партія "Слуга народу" буде вносити в першу чергу до парламенту, близько десяти. Вони стосуються в основному передвиборчих обіцянок СН: "зменшення складу Верховної Ради до 300 осіб, наявність двох правових підстав для скасування статусу народного депутата: кнопкодавство і прогули, запровадження народу як суб’єкта законодавчої ініціативи" тощо.

Що відбулося раніше: Руслан Стефанчук заявив, що "Слуга народу" має 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції у тій чи іншій частині.

Чому це важливо: Щоб внести зміни до Конституції, Верховна Рада має підтримати їх 300 голосами народних депутатів. Згідно з результатами виборів партія "Слуга народу" сформує моно більшість у парламенту 9 скликання.