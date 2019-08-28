"Слуга народу" готує 465 змін до Конституції

Джерело: брифінг представника президента у Раді нардепа "Слуги народу" Руслана Стефанчука.

Представник президента у Раді Руслан Стефанчук заявив, що "Слуга народу" має 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції у тій чи іншій частині.

Пряма мова про зміни до Конституції: "Їх 465. Питання в тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради.

Визначаємо, які з них будуть визначені президентом як пріоритетні і на базі цього уже будемо формувати перелік того, над чим будуть працювати комітети, і що буде приймати Верховна Рада…

Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив - ред.) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, хто сидить на потоках, ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це буде мати супротив".

Деталі: Щоб внести зміни до Конституції, Верховна Рада має підтримати їх 300 голосами народних депутатів.

UPD: Пізніше Стефанчук заявив, що його неправильно зрозуміли: партія планує вносити зміни до Основного Закону України, але не сотнями ініціатив.

Що було раніше: 27 серпня Стефанчук сказав, що у перший день роботи Верховної Ради, 29 серпня, президент направить зміни до Конституції щодо відповідальності за кнопкодавство та пропуск без поважних причин депутатами одної третини пленарних засідань. Зокрема, нардепів можуть карати позбавленням мандату.

У серпні партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Передісторія:

У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.

20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

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