Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" готує 465 змін до Конституції

Середа, 28 серпня 2019, 13:15
Слуга народу готує 465 змін до Конституції

Джерело: брифінг представника президента у Раді нардепа "Слуги народу" Руслана Стефанчука.

Представник президента у Раді Руслан Стефанчук заявив, що "Слуга народу" має 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції у тій чи іншій частині.

Пряма мова про зміни до Конституції: "Їх 465. Питання в тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради.

Визначаємо, які з них будуть визначені президентом як пріоритетні і на базі цього уже будемо формувати перелік того, над чим будуть працювати комітети, і що буде приймати Верховна Рада…

Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив - ред.) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, хто сидить на потоках, ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це буде мати супротив".  

Деталі: Щоб внести зміни до Конституції, Верховна Рада має підтримати їх 300 голосами народних депутатів. 

UPD: Пізніше Стефанчук заявив, що його неправильно зрозуміли: партія планує вносити зміни до Основного Закону України, але не сотнями ініціатив.

Що було раніше: 27 серпня Стефанчук сказав, що у перший день роботи Верховної Ради, 29 серпня, президент направить зміни до Конституції щодо відповідальності за кнопкодавство та пропуск без поважних причин депутатами одної третини пленарних засідань. Зокрема, нардепів можуть карати позбавленням мандату.

У серпні партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності. 

Передісторія:

  • У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади
  • 20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
  • Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадаКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: