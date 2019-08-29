В "Слуге народа" объяснили "сотни изменений" в Конституцию

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Четверг, 29 августа 2019, 09:51

Источник: комментарий Руслана Стефанчука журналистам.

Представитель президента в парламент избранный нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук объясняет, что партия планирует вносить изменения в Основной Закон Украины, но не сотнями инициатив, как поняли его предыдущие слова.

Прямая речь Руслана Стефанчука: "Наверное, это было неправильно понято. Может, это уже усталость моя сказывается.. Когда я говорил о 465, я говорил, что нами подготовлено 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых, в том числе, и изменения в Конституцию. Это не 465 изменений в Конституцию. Это разные вещи".

Детали: По словам Стефанчука, изменений в Конституцию, которые партия "Слуга народа" будет вносить в первую очередь в парламент, около десяти. Они касаются в основном предвыборных обещаний СН: "уменьшение состава Верховной Рады до 300 человек, наличие двух правовых оснований для отмены статуса народного депутата: кнопкодавство и прогулы, введение народа как субъекта законодательной инициативы" и другие.

Что произошло ранее: Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа" имеет 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.

Почему это важно: Чтобы внести изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов. Согласно результатам выборов, партия "Слуга народа" сформирует монобольшинство в парламенте 9 созыва.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Слуга народа законодательство Конституция


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