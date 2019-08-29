Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль відмовчується про етапування Сенцова в Москву

Четвер, 29 серпня 2019, 13:05

Джерело: ТАСС

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про етапування засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною.

Пряма мова: "Мені нема чого додати по цій темі. Коли ми будемо готові, ми повідомимо. Поки такої готовності у нас немає. Можу ще раз повторити, що ми вітаємо рішення про звільнення Вишинського. Мають місце певні контакти, але більше мені додати нічого"

Деталі: Пєсков також не став відповідати на запитання про те, з чим пов'язано етапування Сенцова з колонії № 8 міста Лабитнангі в Москву, про який повідомили ЗМІ 29 серпня.

Пряма мова: "Я нічого не можу вам сказати".

Що сталося раніше: Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олег Сенцова перевезли з колонії в Лабитнангі в московське Бутирське СІЗО. Він вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча завжди зв'язувався з нею в кінці місяця.

Чому це важливо: За даними джерел УП, має відбутися обмін в'язнями між Україною і Росією. Співрозмовник УП в Генпрокуратурі повідомляв, що завдяки звільненню головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського може відбутися обмін політв’язнів Сенцова, Кольченка і Сущенка.

Теми: Сенцовзаручникиполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: