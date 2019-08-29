Кремль відмовчується про етапування Сенцова в Москву

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Четвер, 29 серпня 2019, 13:05

Джерело: ТАСС

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про етапування засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною.

Пряма мова: "Мені нема чого додати по цій темі. Коли ми будемо готові, ми повідомимо. Поки такої готовності у нас немає. Можу ще раз повторити, що ми вітаємо рішення про звільнення Вишинського. Мають місце певні контакти, але більше мені додати нічого"

Деталі: Пєсков також не став відповідати на запитання про те, з чим пов'язано етапування Сенцова з колонії № 8 міста Лабитнангі в Москву, про який повідомили ЗМІ 29 серпня.

Пряма мова: "Я нічого не можу вам сказати".

Що сталося раніше: Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олег Сенцова перевезли з колонії в Лабитнангі в московське Бутирське СІЗО. Він вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча завжди зв'язувався з нею в кінці місяця.

Чому це важливо: За даними джерел УП, має відбутися обмін в'язнями між Україною і Росією. Співрозмовник УП в Генпрокуратурі повідомляв, що завдяки звільненню головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського може відбутися обмін політв’язнів Сенцова, Кольченка і Сущенка.

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Теми: Сенцов заручники політв'язні


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