Сенцова перевезли в Москву – РосЗМІ

Джерело: "Крим.Реалії", російський "Інтерфакс".

Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олег Сенцова перевезли з колонії в Лабитнангі у московське Бутирське СІЗО. Він вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча раніше завжди зв'язувався з нею в кінці місяця.

Дослівно джерело російського видання: "Сенцова переправили з колонії в ЯМАО, де він відбував покарання, в Москву - в Бутирку".

Деталі: Водночас, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе не підтвердив і не спростував інформації.

Дослівно Людмила Сенцова: "Не подзвонив, хоча вчора, 28-го, був якраз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Чекала сьогодні, думаю, може... Дзвінка немає.

Я чула тільки одне: буде якийсь обмін 33 на 33. Олег в цей список не ввійшов. Сказали так, ось я чула так. Коли я розмовляла з киянами позавчора, так, сказали, що він у Лабитнангі в тюрмі, в тій же колонії. Ніде ніякого руху.

Від Олега прийшло (у мене день народження був 12-го) рекомендований лист. Думаю, що таке. Він листівку послав. У перший раз за всі 5 років з поздоровленнями і сказав: "Мамо, ти вір, ми скоро обіймемося". Ось це було написано".

Що було раніше: 28 серпня суд випустив головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді, під особисте зобов’язання.

Чому це важливо: За даними джерел УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Його немає в офіційних списках, тому, ймовірно, Вишинського передадуть Росії неофіційно. Співрозмовник УП у Генпрокуратурі повідомляє, що завдяки Вишинському може відбутися обмін Сенцова, Кольченка та Сущенка.

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