Кремль отмалчивается об этапировании Сенцова в Москву

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Прямая речь: "Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего"

Детали: Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву, о котором сообщили СМИ 29 августа.

Прямая речь: "Я ничего не могу вам сказать".

Что произошло ранее: Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олег Сенцова перевезли из колонии в Лабытнанги в московское Бутырское СИЗО. Он впервые за долгое время не позвонил матери, хотя всегда связывался с ней в конце месяца.

Почему это важно: По данным источников УП, должен произойти обмен узниками между Украиной и Россией. Собеседник УП в Генпрокуратуре сообщал, что благодаря освобождению главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского может произойти обмен Сенцова, Кольченко и Сущенко.