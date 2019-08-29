Кремль отмалчивается об этапировании Сенцова в Москву

496 просмотров
Четверг, 29 августа 2019, 13:05

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Прямая речь: "Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего"

Детали: Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву, о котором сообщили СМИ 29 августа.

Прямая речь: "Я ничего не могу вам сказать".

Что произошло ранее: Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олег Сенцова перевезли из колонии в Лабытнанги в московское Бутырское СИЗО. Он впервые за долгое время не позвонил матери, хотя всегда связывался с ней в конце месяца.

Почему это важно: По данным источников УП, должен произойти обмен узниками между Украиной и Россией. Собеседник УП в Генпрокуратуре сообщал, что благодаря освобождению главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского может произойти обмен Сенцова, Кольченко и Сущенко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сенцов заложники политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенцова перевезли в Москву - РосСМИ 29 августа 2019, 10:43
Сенцов поддержал протестующих в РФ 11 августа 2019, 03:39
В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно 18 июля 2019, 22:40
Все новости
Главные новости
Луценко написал заявление об увольнении
Первое заседание новой Рады может затянуться до ночи
Зеленский еще ищет кандидата на руководителя МОЗ
Сенцова перевезли в Москву - РосСМИ
Все новости
история

Почему стоит посмотреть кино о Василии Стусе

улыбнитесь!

11 фото, которые показывают, что после рождения детей жизнь меняется навсегда

Культура

Как дизайнеры со всего мира знакомились с украинской культурой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів