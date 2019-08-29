Разумков очолив Раду і сказав, за що буде соромно

Джерело: "Українська правда".

Новоспечені депутати Верховної Ради 9 скликання на своєму першому засіданні призначили головою Верховної Ради керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Кандидатуру президентської партії підтримали 382 депутати.

Деталі: Керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вніс кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду спікера, а той сказав, що має конфлікт інтересів – і передав головування колезі Руслану Стефанчуку. Стефанчук констатував, що інших пропозицій не надійшло.

Разумков заявив, що коаліція в попередній Раді була "віртуальною" – і підірвала довіру до парламенту, а в новій Верховній Раді – 80% нових облич, і це – наймолодший парламент із усіх скликань.

За його словами, Верховна Рада 9 скликання має здійснити економічний прорив і очистити владу від корупції та кумівства.

Дмитро Разумков виступає у Раді перед голосуванням за його призначенння "Чеено"

Разумков назвав 3 напрямки діяльності: зокрема, реформу інститутів влади та очищення влади від корупційних практик.

Разумков наголосив, що потрібен ефективний механізм відкликання депутата, якщо він втратив довіру виборців.

На його думку, від підкилимних домовленостей слід перейти до голосувань з огляду на спільні інтереси – і першим випробуванням буде голосування за зняття депутатської недоторканності.

Іншим важливим рішенням Разумков назвав ухвалення закону про імпічмент.

Крім того, Разумков вважає за необхідне повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Також він висловився за оптимізацію кількості державних органів і чесний суд

Пряма мова Разумкова: "Нам буде соромно дивитися людям в очі, якщо ми не зробимо те, що обіцяємо".

Відповідаючи на запитання Ірини Геращенко ("Європейська солідарність"), Разумков сказав, що закон про слідчі комісії, вже ухвалений Верховною Радою 8 скликання, і закон імпічмент – це повинні бути два різних закони.

Нестор Шуфрич запитав про зняття недоторканності з президента – Разумков відповів: "Я вважаю, що недоторканність треба знімати з усіх... Я сподіваюся, що незабаром ми це питання зможемо вирішити".

Після обрання Разумкова тимчасова президія припинила роботу – й нардепи перейшли до обрання першого заступника та заступника голови Верховної Ради.

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