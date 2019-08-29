Медведчук: Стус мене не цікавить

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Четвер, 29 серпня 2019, 16:38

Джерело: коментар Медведчука для УП у кулуарах Верховної Ради.

Народний депутат Віктор Медведчук, якому дорікають за засудження радянською владою українського поета Василя Стуса, не збирається дивитися документальний фільм "Заборонений".

Пряма мова у відповідь на запитання, чи піде він на фільм про Василя Стуса: "Навіщо? Він мене не цікавить. Як і сам Стус".

Деталі: Фільм про українського поета-дисидента, перекладача і правозахисника Василя Стуса український глядач побачить у кінотеатрах уже з 5 вересня.

Знати більше: Фільм "Заборонений", або Чому варто подивитися кіно про Василя Стуса

Стус без шансу на захист: ведмежа послуга Медведчука

Передісторія:

  • Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.
  • Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.
  • Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.
  • Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.
  • Уже за незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми.
  • Він є кумом президента Росії Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.
  • У 2018 році зі сценарію фільму "Заборонений" видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Зі слів учасників зйомок, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом. 
  • Продюсер стрічки Артем Денисов запевняв, що сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму.
  • Після скандалу знімальна група фільму вирішила дозняти видалену сцену суду за участю адвоката Стуса.
  • Медведчук залишав за собою право домагатися заборони демонстрації фільму через суд, якщо у фільмі буде недостовірна інформація про нього.

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Теми: Медведчук історія


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