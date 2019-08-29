Медведчук: Стус мене не цікавить

Джерело: коментар Медведчука для УП у кулуарах Верховної Ради.

Народний депутат Віктор Медведчук, якому дорікають за засудження радянською владою українського поета Василя Стуса, не збирається дивитися документальний фільм "Заборонений".

Пряма мова у відповідь на запитання, чи піде він на фільм про Василя Стуса: "Навіщо? Він мене не цікавить. Як і сам Стус".

Деталі: Фільм про українського поета-дисидента, перекладача і правозахисника Василя Стуса український глядач побачить у кінотеатрах уже з 5 вересня.

Знати більше: Фільм "Заборонений", або Чому варто подивитися кіно про Василя Стуса

Стус без шансу на захист: ведмежа послуга Медведчука

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