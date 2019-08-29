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Медведчук: Стус меня не интересует

Четверг, 29 августа 2019, 16:38

Источник: комментарий Медведчука для УП в кулуарах Верховной Рады.

Народный депутат Виктор Медведчук, которого упрекают за осуждение советской властью украинского поэта Василия Стуса, не собирается смотреть документальный фильм "Запрещенный".

Прямая речь в ответ на вопрос, пойдет ли он на фильм про Василия Стуса: "Зачем? Он меня не интересует. Как и сам Стус".

Детали: Фильм об украинском поэте-диссиденте, переводчике и правозащитнике Василии Стусе украинский зритель увидит в кинотеатрах уже с 5 сентября.

Узнать больше: Фильм "Запрещенный", или Почему стоит посмотреть кино про Василия Стуса

Стус без шанса на защиту: медвежья услуга Медведчука

Предыстория:

  • Виктор Медведчук с 24 сентября 1980 года выступал защитником в процессе над Василием Стусом, хотя сам поэт от него отказался. Уже 2 октября того же года Стусу зачитали приговор за "антисоветскую деятельность и пропаганду", не дав выступить с последним словом и в отсутствие подсудимого.
  • Уже в ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.
  • Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.
  • Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.
  • Уже во времена независимости Украины Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы.
  • Он является кумом президента России Владимира Путина, который крестил его дочь Дарью.
  • В 2018 году из сценария фильма "Запрещенный" изъяли все упоминания о Викторе Медведчуке. По словам участников съемок, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, то нужно убрать сцену суда над Стасом.
  • Продюсер ленты Артем Денисов уверял, что сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма.
  • После скандала съемочная группа фильма решила доснять удаленную сцену суда с участием адвоката Стуса.
  • Медведчук оставлял за собой право добиваться запрета демонстрации фильма через суд, если в нем будет недостоверная информация о нем.

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Темы: Медведчукистория
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