Медведчук: Стус меня не интересует

Источник: комментарий Медведчука для УП в кулуарах Верховной Рады.

Народный депутат Виктор Медведчук, которого упрекают за осуждение советской властью украинского поэта Василия Стуса, не собирается смотреть документальный фильм "Запрещенный".

Прямая речь в ответ на вопрос, пойдет ли он на фильм про Василия Стуса: "Зачем? Он меня не интересует. Как и сам Стус".

Детали: Фильм об украинском поэте-диссиденте, переводчике и правозащитнике Василии Стусе украинский зритель увидит в кинотеатрах уже с 5 сентября.

Узнать больше: Фильм "Запрещенный", или Почему стоит посмотреть кино про Василия Стуса

Стус без шанса на защиту: медвежья услуга Медведчука

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