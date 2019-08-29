"Слуга народу" Радуцький пояснив матюкливу переписку з зали Ради

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Четвер, 29 серпня 2019, 17:37

Джерело: коментар Михайла Радуцького для УП.

Депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький шкодує, що його переписка з використанням нецензурної лексики потрапила на очі публіки.

Пряма мова: "Мені соромно за слова, а не за переписку, бо це є моя особиста переписка з моїм особистим другом.

Протягом трьох діб 24 години на добу мене звинувачували пів країни, що я підтримую призначення Уляни Супрун. А я підтримую зовсім іншу людину. Про це я написав, але в тій формі, в якій було задано запитання.

Такі слова публічно – то точно не можна ,але це моя особиста переписка і не з керівником партії, не з керівником держави, а з моїм особистим другом. Він запитав у такому тоні – я в такому тоні відповів.

Приймаю, що треба стримуватися, бо я сьогодні вже бачу, що особистого в мене вже нічого не залишилося".

Радуцький додав: "Як до людини до пані Уляни Супрун завжди ставився і ставлюся з великою повагою. У переписці не про Супрун ішла мова.

Про Черненко – так, це дійсно наша кандидатура, яку ми будемо висувати.

Мене звинувачують, що я лобіюю Супрун, – я кажу: ні, моя людина пані Черненко. Хоча вона вже розлучена (з Олександром Черненком – ред.) і змінила прізвище".  

Цьому передувало те, що фотограф Цензор.НЕТ зафіксував на камеру переписку Радуцького, в якій той писав із використанням матюків, що його людина на посаду керівника МОЗ – Зоряна Черненко, а не Уляна Супрун.

Радуцький хотів завадити журналістам опублікувати знімки переписки – але йому порадили не робити цього.

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Теми: Слуга народу Верховна Рада


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