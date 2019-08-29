"Слуга народа" Радуцкий объяснил матерную переписку из зала Рады

Источник: комментарий Михаила Радуцкого для УП

Депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий сожалеет, что его переписка с использованием нецензурной лексики попала на глаза публики.

Прямая речь: "Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом.

В течение трех суток 24 часа в сутки меня обвиняли пол страны, что я поддерживаю назначение Ульяны Супрун. А я поддерживаю совсем другого человека. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос.

Такие слова публично – точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне – я в таком тоне ответил.

Принимаю, что надо сдерживаться, я сегодня вижу, что личного у меня уже ничего не осталось".

Радуцкий добавил: "Как к человеку к госпоже Ульяне Супрун всегда относился и отношусь с большим уважением. В переписке не о Супрун шла речь.

О Черненко – да, это действительно наша кандидатура, которую мы будем выдвигать.

Меня обвиняют, что я лоббирую Супрун, – я говорю: нет, мой человек – госпожа Черненко. Хотя она уже разведена и сменила фамилию".

Дополняется...