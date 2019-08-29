Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" Радуцкий объяснил матерную переписку из зала Рады

Четверг, 29 августа 2019, 17:37

Источник: комментарий Михаила Радуцкого для УП

Депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий сожалеет, что его переписка с использованием нецензурной лексики попала на глаза публики.

Прямая речь: "Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом.

В течение трех суток 24 часа в сутки меня обвиняли пол страны, что я поддерживаю назначение Ульяны Супрун. А я поддерживаю совсем другого человека. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос.

Такие слова публично – точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне – я в таком тоне ответил.

Принимаю, что надо сдерживаться, я сегодня вижу, что личного у меня уже ничего не осталось".

Радуцкий добавил: "Как к человеку к госпоже Ульяне Супрун всегда относился и отношусь с большим уважением. В переписке не о Супрун шла речь.

О Черненко – да, это действительно наша кандидатура, которую мы будем выдвигать.

Меня обвиняют, что я лоббирую Супрун, – я говорю: нет, мой человек – госпожа Черненко. Хотя она уже разведена (с Александром Черненко – ред.) и сменила фамилию".

Этому предшествовало то, что фотограф Цензор.НЕТ зафиксировал на камеру переписку Радуцкого, в которой тот писал с использованием мата, что его человек на должность руководителя МОЗ – Зоряна Черненко, а не Ульяна Супрун.

Радуцкий хотел помешать журналистам опубликовать снимки переписки – но ему посоветовали не делать этого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: