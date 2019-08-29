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Зеленський ще шукає кандидата на керівника МОЗ

Четвер, 29 серпня 2019, 10:48
Зеленський ще шукає кандидата на керівника МОЗ
Зоряна Черненко

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський все ще проводить співбесіди з кандидатами на посади в уряд.

Так, наразі він спілкується з Зоряною Черненко щодо посади міністра охорони здоров`я.

Деталі: Зоряна Черненко – експерт із питань медичної реформи у "Реанімаційному пакеті реформ", голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.

Також Черненко очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров`я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

Зоряна Черненко є доцентом, викладає у Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права". Крім того, вона є заступником декана Факультету правничих наук.

Передісторія:

  • 28 серпня стало відомо, що керівник Національної служби здоров’я України Олег Петренко відмовився від посади голови МОЗ через неузгодженість кандидатур заступників.
  • Натомість як претендентів на цю посаду джерела УП називали екс-керівника Одеської ОДА Максима Степанова, а також близьких фармкомпаній Олександра Чумака й Ольгу Голубовську.
  • Степанов, який називав себе кумом колишнього керівника Одещини Ігоря Палиці, швидше за все, не пройшов співбесіду з президентом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівМОЗЗеленськийкадриреформи
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