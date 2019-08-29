Зеленський ще шукає кандидата на керівника МОЗ

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський все ще проводить співбесіди з кандидатами на посади в уряд.

Так, наразі він спілкується з Зоряною Черненко щодо посади міністра охорони здоров`я.

Деталі: Зоряна Черненко – експерт із питань медичної реформи у "Реанімаційному пакеті реформ", голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.

Також Черненко очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров`я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

Зоряна Черненко є доцентом, викладає у Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права". Крім того, вона є заступником декана Факультету правничих наук.

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