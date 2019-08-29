Квота Зеленського: Рада призначила міністра оборони

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Четвер, 29 серпня 2019, 18:43

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада призначила міністром оборони позаштатного радника Зеленського Андрія Загороднюка.

Деталі: Кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським підтримали 314 нардепів. 

Проти фактично одностайно проголосувала фракція "Європейська солідарність", яка раніше оголосила про вихід в опозицію. "Голос" переважно "утримався".

Представник "Батьківщини", яка підтримала Загороднюка, Сергій Соболєв звернув увагу на законодавчі ініціативи його політсили.

"Ми внесли 8 невідкладних законопроектів, два з яких стосуються особливої відповідальності тим, хто розкрадав в армії саме в часи війни. Зверніть на них увагу", закликав він.

Виступаючи перед нардепами Загороднюк анонсував зокрема плани "перетворювати армію на армію стандартів НАТО".

Пряма мова: "Від слів до діла перейти до реформування за стандартами НАТО. Бо наші спроможності… Як кажуть: маленька "червона армія" ніколи не переможе велику "червону армію". Хоча ми дуже змінилися за останні роки, але багато робота ще попереду"

 
укрінформ

42-річний член наглядової ради "Укроборонпрому" Андрій Загороднюк 3 роки очолював проектний офіс реформ Міністерства оборони.

Він має юридичну освіту. Навчався у Київському національному університеті імені Т.Шевченка, Університеті Уорвік та Оксфордському університеті.

Згідно з офіційною біографією, "має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях".

Валентина Романенко, УП

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Теми: Міноборони


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