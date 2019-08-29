Джерело: виступ співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко у Верховній Раді

Партія 5-го президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що йде в опозицію до "Слуги народу" Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Політична сила "Європейська солідарність" вітає переможців цих виборів. Ми переходимо в опозицію, і сьогодні про це оголошуємо, що ми переходимо в опозицію до правлячої партії, але не до України".

"Очевидно, що опозиція не голосує за кадрові питання (керівництво Верховної Ради – УП)…

В свою чергу, ми як опозиція так само будемо претендувати на посаду віце-спікера. На всіх інших кадрових рішеннях ми будемо голосувати проти".

Деталі: Під час обговорення кандидатури Дмитра Разумкова на посаду спікера Верховної Ради, Геращенко сказала, що висувати його – це право правлячої партії, і "ЄС" "бажає успіху пану Дмитру на цій важливій посаді".

Водночас, представниця "ЄС" дорікнула Разумкову, що той не подякував своїм попередникам, які "багато років будували парламентаризм".

Геращенко наполягає, що партія влади "порушує демократію", і Разумков "до цього причетни". Зокрема, у "ЄС" скаржаться, що опозиція отримує замало посад у комітетах.

Що було раніше: 29 серпня обрані народні депутати 9-го скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

Верховна Рада 9 скликання створила 5 фракцій і одну депутатську групу.

Пізніше керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова призначили головою Верховної Ради.

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