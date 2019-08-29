Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Європейська солідарність" заявила, що йде в опозицію

Четвер, 29 серпня 2019, 15:29

Джерело: виступ співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко у Верховній Раді

Партія 5-го президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що йде в опозицію до "Слуги народу" Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Політична сила "Європейська солідарність" вітає переможців цих виборів. Ми переходимо в опозицію, і сьогодні про це оголошуємо, що ми переходимо в опозицію до правлячої партії, але не до України".

"Очевидно, що опозиція не голосує за кадрові питання (керівництво Верховної Ради – УП)… 

В свою чергу, ми як опозиція так само будемо претендувати на посаду віце-спікера. На всіх інших кадрових рішеннях ми будемо голосувати проти".

Деталі: Під час обговорення кандидатури Дмитра Разумкова на посаду спікера Верховної Ради, Геращенко сказала, що висувати його – це право правлячої партії, і "ЄС" "бажає успіху пану Дмитру на цій важливій посаді".

Водночас, представниця "ЄС" дорікнула Разумкову, що той не подякував своїм попередникам, які "багато років будували парламентаризм".

Геращенко наполягає, що партія влади "порушує демократію", і Разумков "до цього причетни". Зокрема, у "ЄС" скаржаться, що опозиція отримує замало посад у комітетах.

Що було раніше: 29 серпня обрані народні депутати 9-го скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

Верховна Рада 9 скликання створила 5 фракцій і одну депутатську групу.

Пізніше керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова призначили головою Верховної Ради.

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: