Квота Зеленского: Рада назначила министра обороны
Источник: "Украинская правда"
Верховная Рада назначила министром обороны внештатного советника Зеленского Андрея Загороднюка.
Детали: Кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 314 нардепов.
Против фактически единодушно проголосовала фракция "Европейская солидарность", которая ранее объявила о выходе в оппозицию. "Голос" примущественно "воздержался".
Представитель "Батькивщины", которая поддержала Загороднюка, Сергей Соболев обратил внимание на законодательные инициативы его политсилы.
"Мы внесли 8 неотложных законопроектов, два из которых касаются особенной ответственности тем, кто воровал в армии именно во время войны. Обратите на них внимание", - призвал он.
Выступая перед нардепами, Загороднюк анонсировал в частности планы "превращать армию в армию стандартов НАТО".
Прямая речь: "От слов к делу перейти к реформированию по стандартам НАТО. Потому что наши способност ... Как говорится: маленькая "красная армия" никогда не победит большую "красную армию". Хотя мы очень изменились за последние годы, но много работы еще впереди".
42-летний член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрей Загороднюк 3 года возглавлял проектный офис реформ Министерства обороны.
Он имеет юридическое образование. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Университете Уорвик и Оксфордском университете.
Согласно официальной биографии, "имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной областях".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua