Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Квота Зеленского: Рада назначила министра обороны

Четверг, 29 августа 2019, 18:43

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада назначила министром обороны внештатного советника Зеленского Андрея Загороднюка.

Детали: Кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 314 нардепов.

Против фактически единодушно проголосовала фракция "Европейская солидарность", которая ранее объявила о выходе в оппозицию. "Голос" примущественно "воздержался".

Представитель "Батькивщины", которая поддержала Загороднюка, Сергей Соболев обратил внимание на законодательные инициативы его политсилы.

"Мы внесли 8 неотложных законопроектов, два из которых касаются особенной ответственности тем, кто воровал в армии именно во время войны. Обратите на них внимание", - призвал он.

Выступая перед нардепами, Загороднюк анонсировал в частности планы "превращать армию в армию стандартов НАТО".

Прямая речь: "От слов к делу перейти к реформированию по стандартам НАТО. Потому что наши способност ... Как говорится: маленькая "красная армия" никогда не победит большую "красную армию". Хотя мы очень изменились за последние годы, но много работы еще впереди".

 
укринформ

42-летний член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрей Загороднюк 3 года возглавлял проектный офис реформ Министерства обороны.

Он имеет юридическое образование. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Университете Уорвик и Оксфордском университете.

Согласно официальной биографии, "имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной областях".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Минобороны
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: