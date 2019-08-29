Квота Зеленского: Рада назначила министра обороны

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Четверг, 29 августа 2019, 18:43

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада назначила министром обороны внештатного советника Зеленского Андрея Загороднюка.

Детали: Кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 314 нардепов.

Против фактически единодушно проголосовала фракция "Европейская солидарность", которая ранее объявила о выходе в оппозицию. "Голос" примущественно "воздержался".

Представитель "Батькивщины", которая поддержала Загороднюка, Сергей Соболев обратил внимание на законодательные инициативы его политсилы.

"Мы внесли 8 неотложных законопроектов, два из которых касаются особенной ответственности тем, кто воровал в армии именно во время войны. Обратите на них внимание", - призвал он.

Выступая перед нардепами, Загороднюк анонсировал в частности планы "превращать армию в армию стандартов НАТО".

Прямая речь: "От слов к делу перейти к реформированию по стандартам НАТО. Потому что наши способност ... Как говорится: маленькая "красная армия" никогда не победит большую "красную армию". Хотя мы очень изменились за последние годы, но много работы еще впереди".

 
укринформ

42-летний член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрей Загороднюк 3 года возглавлял проектный офис реформ Министерства обороны.

Он имеет юридическое образование. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Университете Уорвик и Оксфордском университете.

Согласно официальной биографии, "имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной областях".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Минобороны


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