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"Шахтар" дізнався суперників у Лізі Чемпіонів

Четвер, 29 серпня 2019, 19:54

Донецький "Шахтар" дізнався суперників по груповому турніру Ліги Чемпіонів у сезоні 2019/2020.

Жеребкування пройшло 29 серпня в Монако.

На груповому етапі найбільш престижного клубного європейського турніру "гірники" у групі С зустрінуться з англійським "Манчестер Сіті", хорватським "Динамо" із Загреба та італійською "Аталантою".

решта результатів

Група A: ПСЖ (Франція), Реал (Іспанія), Брюгге (Бельгія), Галатасарай (Туреччина).

Група B: Баварія (Німеччина), Тоттенгем (Англія), Олімпіакос (Греція), Црвена Звєзда (Сербія).

Група D: Ювентус (Італія), Атлетико (Іспанія), Байєр" (Німеччина), Локомотив (Росія).

Група E: Ліверпуль (Англія), Наполі (Італія), Зальцбург (Австрія), Генк (Бельгія.

Група F: Барселона (Іспанія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Інтер (Італія), Славія (Чехія).

Група G: Зеніт (Росія), Бенфіка (Португалія), Ліон (Франція), РБ Лейпциг (Німеччина).

Група H: Челсі (Англія), Аяксі (Нідерланди), Валенсія (Іспанія), Лілль (Франція).

Нагадаємо, що жеребкування групового турніру Ліги Європи пройде у п`ятницю, 30 серпня.

На цій стадії турніру від України виступлять київське "Динамо" та "Олександрія".

Має шанси зіграти у групі Ліги Європи і луганська "Зоря", що проведе у четвер 29 серпня, матч-відповідь плей-офф раунду проти іспанського "Еспаньйола". Перший матч у Барселоні завершився перемогою каталонців з рахунком 3:1.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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