"Шахтер" узнал соперников в Лиге Чемпионов

Донецкий "Шахтер" узнал соперников по групповому турниру Лиги Чемпионов в сезоне 2019/2020.

Жеребьевка прошла 29 августа в Монако.

На групповом этапе самого престижного клубного европейского турнира "горняки" в группе С встретятся с английским "Манчестер Сити", хорватским "Динамо" из Загреба и итальянской "Аталантой".

Напомним, что жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в пятницу, 30 августа.

На этой стадии турнира от Украины выступят киевское "Динамо" и "Александрия".

Имеет шансы сыграть в группе Лиги Европы и луганская "Заря", которая проведет в четверг 29 августа, ответный матч плей-офф раунда против испанского "Эспаньола". Первый матч в Барселоне завершился победой каталонцев со счетом 3:1.