"Шахтер" узнал соперников в Лиге Чемпионов
Донецкий "Шахтер" узнал соперников по групповому турниру Лиги Чемпионов в сезоне 2019/2020.
Жеребьевка прошла 29 августа в Монако.
На групповом этапе самого престижного клубного европейского турнира "горняки" в группе С встретятся с английским "Манчестер Сити", хорватским "Динамо" из Загреба и итальянской "Аталантой".
Напомним, что жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в пятницу, 30 августа.
На этой стадии турнира от Украины выступят киевское "Динамо" и "Александрия".
Имеет шансы сыграть в группе Лиги Европы и луганская "Заря", которая проведет в четверг 29 августа, ответный матч плей-офф раунда против испанского "Эспаньола". Первый матч в Барселоне завершился победой каталонцев со счетом 3:1.
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