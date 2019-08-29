"Шахтер" узнал соперников в Лиге Чемпионов

Донецкий "Шахтер" узнал соперников по групповому турниру Лиги Чемпионов в сезоне 2019/2020.

Жеребьевка прошла 29 августа в Монако.

На групповом этапе самого престижного клубного европейского турнира "горняки" в группе С встретятся с английским "Манчестер Сити", хорватским "Динамо" из Загреба и итальянской "Аталантой".

остальные результаты

Группа A: ПСЖ (Франция), Реал (Испания), Брюгге (Бельгия), Галатасарай (Турция).

Группа B: Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Црвена Звезда (Сербия).

Группа D: Ювентус (Италия), Атлетико (Испания), Байер "(Германия), Локомотив (Россия).

Группа E: Ливерпуль (Англия), Наполи (Италия), Зальцбург (Австрия), Генк (Бельгия.

Группа F: Барселона (Испания), Боруссия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Славия (Чехия).

Группа G: Зенит (Россия), Бенфика (Португалия), Лион (Франция), РБ Лейпциг (Германия).

Группа H: Челси (Англия), Аякс (Нидерланды), Валенсия (Испания), Лилль (Франция).

Напомним, что жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в пятницу, 30 августа.

На этой стадии турнира от Украины выступят киевское "Динамо" и "Александрия".

Имеет шансы сыграть в группе Лиги Европы и луганская "Заря", которая проведет в четверг 29 августа, ответный матч плей-офф раунда против испанского "Эспаньола". Первый матч в Барселоне завершился победой каталонцев со счетом 3:1.