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"Зоря" дала бій "Еспаньйолу", але залишає Лігу Європи

Четвер, 29 серпня 2019, 21:53

Луганська "Зоря" не зуміла пробитися до групового раунду Ліги Європи за підсумками двох матчів плей-офф з іспанським "Еспаньйолом". 

Матч-відповідь у Запоріжжі  29 серпня закінчився нічиєю 2:2.

У першому матчі у Барселоні луганська команда програла з рахунком 1:3.

У звітному матчі "Зоря" на старті гри мала всі шанси відквитати гандикап у два голи. На сьомій хвилині після удару Владислава Кочергіна воротар "Еспаньйола" пустив м`яча під собою, але зупинив його на лінії воріт. У подальші 15-ть хвилин у "Зорі" було ще два класних моменти. Удари Артема Громова та Пилипа Будківського взяв воротар гостей. На 31-й хвилині знову момент в "Зорі", коли простріл Дмитра Хомченовського з кількох метрів не зумів замкнути Громов.

На 34-й хвилині іспанці забивають гол. Факундо Феррейра після подачі кутового пробив головою, і м`яч від штанги залетів у ворота - 0:1.

На 54-й хвилині українська команда зрівняла рахунок. У штрафній гостей Будківський запресингував воротаря і Богдан Леднєв з метрів 18-ти пробив у кут воріт - 1:1.

На 64-й хвилині "Еспаньйол" знову виходить вперед. Голом відзначився Матіас Варгас. "Зоря" продовжувала битися до останнього і зрівняла рахунок в грі. На 77-й хвилині відзначився Назарій Русин, який класно пробив зі штрафного майданчика - 2:2.

На ще один гол в "Зорі" не вистачило ні сил, ні часу, ні моментів біля воріт гостей.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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