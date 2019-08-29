"Заря" дала бой с "Эспаньолу", но покидает Лигу Европы

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Четверг, 29 августа 2019, 21:53

Луганская "Заря" не сумела пробиться в групповой раунд Лиги Европы по итогам двух матчей плей-офф с испанским "Эспаньолом".

Ответный матч в Запорожье 29 августа закончился вничью 2: 2.

В первом матче в Барселоне луганская команда проиграла со счетом 1:3.

В отчетном матче "Заря" на старте игры имела все шансы отыграть гандикап в два гола. На седьмой минуте после удара Владислава Кочергина вратарь "Эспаньола" пустил мяч под собой, но остановил его на линии ворот.

 В последующие 15-ть минут у "Зари" было еще два классных момента. Удары Артема Громова и Филиппа Будковского взял вратарь гостей. На 31-й минуте снова момент у "Зари", когда прострел Дмитрия Хомченовского с нескольких метров не сумел замкнуть Громов.

На 34-й минуте испанцы забивают гол. Феррейра после подачи углового пробил головой, и мяч от штанги залетел в ворота - 0:1.

На 54-й минуте украинская команда сравняла счет. В штрафной гостей Будковский запрессинговал вратаря и Богдан Леднев метров с 18-ти пробил в угол ворот - 1:1.

На 64-й минуте "Эспаньол" снова выходит вперед. Голом отметился Матиас Варгас. "Заря" продолжала сражаться до последнего и сравняла счет в игре. На 77-й минуте отличился Назарий Русин, который классно пробил из штрафной площадки - 2:2.

На еще один гол у "Зари" не хватило ни сил, ни времени, ни моментов у ворот гостей.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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