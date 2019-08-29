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Новий Кабмін вже збирається на перше засідання

Четвер, 29 серпня 2019, 22:09

Новообраний Кабінет міністрів у четвер проведе перше засідання.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді. 

Одразу після призначення усі новопризначені члени Кабміну поїдуть в будівлю уряду.

Які питання будуть розглядатися, – не відомо.

Транслювати засідання не будуть.

Пізніше, о 23:00 під час засідання Верховної Ради президент Володимир Зеленський попросив "відпустити" новий уряд для проведення першого засідання.

Читайте також: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Нагадаємо:

  • Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗеленський
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