Новий Кабмін вже збирається на перше засідання
Четвер, 29 серпня 2019, 22:09
Новообраний Кабінет міністрів у четвер проведе перше засідання.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.
Одразу після призначення усі новопризначені члени Кабміну поїдуть в будівлю уряду.
Які питання будуть розглядатися, – не відомо.
Транслювати засідання не будуть.
Пізніше, о 23:00 під час засідання Верховної Ради президент Володимир Зеленський попросив "відпустити" новий уряд для проведення першого засідання.
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Нагадаємо:
- Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука.
Українська правда