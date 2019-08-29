Новий Кабмін вже збирається на перше засідання

Новообраний Кабінет міністрів у четвер проведе перше засідання.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.

Одразу після призначення усі новопризначені члени Кабміну поїдуть в будівлю уряду.

Які питання будуть розглядатися, – не відомо.

Транслювати засідання не будуть.

Пізніше, о 23:00 під час засідання Верховної Ради президент Володимир Зеленський попросив "відпустити" новий уряд для проведення першого засідання.

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