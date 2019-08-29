Новый Кабмин уже собирается на первое заседание – источники

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Четверг, 29 августа 2019, 22:09

Новоизбранный Кабинет министров в четверг проведет первое заседание.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства.

Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.

Транслировать заседание не будут.

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Напомним:

  • Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров Зеленский


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