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Новый Кабмин уже собирается на первое заседание

Четверг, 29 августа 2019, 22:09

Новоизбранный Кабинет министров в четверг проведет первое заседание.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поедут в здание правительства.

Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.

Транслировать заседание не будут.

Позже, в 23:00 во время заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский попросил "отпустить" новое правительство для проведения первого заседания.

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Напомним:

  • Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЗеленский
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