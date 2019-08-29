Новоизбранный Кабинет министров в четверг проведет первое заседание.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поедут в здание правительства.

Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.

Транслировать заседание не будут.

Позже, в 23:00 во время заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский попросил "отпустить" новое правительство для проведения первого заседания.

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Напомним: