Новый Кабмин уже собирается на первое заседание
Четверг, 29 августа 2019, 22:09
Новоизбранный Кабинет министров в четверг проведет первое заседание.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.
Сразу после назначения все новые члены Кабмина поедут в здание правительства.
Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.
Транслировать заседание не будут.
Позже, в 23:00 во время заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский попросил "отпустить" новое правительство для проведения первого заседания.
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Напомним:
- Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
Украинская правда