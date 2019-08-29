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РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИЙ КАБМІН: АВАКОВ І МАРКАРОВА ЛИШИЛИСЬ

Четвер, 29 серпня 2019, 20:59
РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИЙ КАБМІН: АВАКОВ І МАРКАРОВА ЛИШИЛИСЬ

Джерело: "Українська правда".

Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. 

Деталі: За новий склад проголосував 281 народний депутат, 26 – проти.

Читайте  більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Віце-прем’єр із питань євроінтеграції – Дмитро Кулеба, дипломат та фахівець з комунікацій, представник України при Раді Європи.

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації – Михайло Федоров, нині радник президента з цифровізації. 

Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет.

Міністр фінансів – Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду донині.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.

Міністр енергетики та захисту довкілля – Олексій Оржель, обраний нардепом від "Слуги народу", раніше працював у енергетичній сфері.

Міністр оборони – Андрій Загороднюк, раніше призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков, який очолював МВС останні 5 років..

Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.

Міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька (Черненко).

Міністр освіти – Ганна Новосад.

Міністр юстиції – Денис Малюська, №25 у списку "Слуги народу".

Міністр розвитку громад і території  – Альона Бабак.

Міністр соціальної політики – Юлія Соколовська.

Міністр культури, молоді та спорту – Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ.

Міністр ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Оксана Коляда.

До складі попереднього Кабміну входили 25 посадовців. У новий уряд Верховна Рада призначила 17 осіб. Новий Кабмін складатиметься з 15 міністерств замість 19.

Після голосування нові члени Кабміну перемістилися у ложу уряду. Федоров, Новосад Криклій, Оржель і Малюська склали депутатські повноваження – і після цього всі члени нового уряду склали присягу.

Що було раніше: За даними УП, президент Володимир Зеленський 29 серпня все ще продовжував проводити співбесіди з кандидатами на деякі посади в уряд.

Знати більше: Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Історія питання

  • 29 серпня новоспечені народні депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука
  • Також Верховна Рада призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
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