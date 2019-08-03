Матіос: значна частина жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, ідентифікована

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Субота, 3 серпня 2019, 03:15

На даний момент значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю Радіо НВ.

Документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб, підкреслив він.

"У нас є повна картина, нами зараз - в процесі слідства - встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької та Луганської областей - це великі цифри. <...> На даний момент ми фактично володіємо ситуацією по більш ніж 13 тисячах осіб - значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", - повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.
  • 2 серпня Путін підписав закон, який спрощує надання посвідчення на проживання в Росії і дозволу на тимчасове проживання ряду категорій іноземців, в тому числі громадянам України.

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Теми: паспорт ОРДЛО Росія громадянство


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