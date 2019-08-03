Богдан пояснив дезінформацію про свою відставку: Ми спілкуємося із суспільством без журналістів
Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що заява про його звільнення не була жартом і команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
Про це Богдан заявив 3 серпня у коментарі "Радіо Свобода" у Трускавці, де проходить навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу".
"Це (заява на ім'я президента України про звільнення - ред.) був не жарт... Я реально написав заяву про звільнення. В даному випадку це був мій крок по відношенню до свого керівництва, президента України, до суспільства, а не до журналістів", - зазначив він.
"Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як cуспільство.... Але як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів", - додав Богдан.
Нагадаємо,
- 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді", що Андрій Богдан написав заяву такого змісту: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".
- Інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили це й говорили навіть про "жарт Богдана", а речниця президента Юлія Мендель відмовилася коментувати "чутки".
- Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дізнався про "заяву Богдана" зі ЗМІ.
- 2 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що таку саму заяву на звільнення, яку написав керівник Офісу президента Андрій Богдан, написали "всі у його команді".
- Згодом Зеленський на закид журналістів, що протягом доби суспільство було дезінфомоване щодо відставки Богдана і це був "крок до підриву довіри медіа", заявив: "Я нічого не підривав".
- На зауваження, що з боку ОПУ не було ані підтвердження, ані спростування інформації про заяву Богдана про відставку Зеленський заявив: "Спростування чого? Він же написав заяву, це ж правда. Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче…".