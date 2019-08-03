Богдан пояснив дезінформацію про свою відставку: Ми спілкуємося із суспільством без журналістів

Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що заява про його звільнення не була жартом і команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".

Про це Богдан заявив 3 серпня у коментарі "Радіо Свобода" у Трускавці, де проходить навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу".

"Це (заява на ім'я президента України про звільнення - ред.) був не жарт... Я реально написав заяву про звільнення. В даному випадку це був мій крок по відношенню до свого керівництва, президента України, до суспільства, а не до журналістів", - зазначив він.

"Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як cуспільство.... Але як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів", - додав Богдан.

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