Зеленский об отставке Богдана: В любое время, когда общество хочет

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана.

В отеле Rixos в Трускавце корреспондент УП задал Зеленскому вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Богдана с должности.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", президент эмоционально сказал: "Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить".

На замечание, что долго со стороны Офиса президента не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: "Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет..."

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

Напомним: