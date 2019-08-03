Зеленский об отставке Богдана: В любое время, когда общество хочет

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Суббота, 3 августа 2019, 14:00

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана.

В отеле Rixos в Трускавце корреспондент УП задал Зеленскому вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Богдана с должности.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", президент эмоционально сказал: "Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить".

На замечание, что долго со стороны Офиса президента не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: "Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет..."

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

Напомним:

  • 1 августа источник в Офисе президента сообщил "Украинской правде", что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
  • Другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили это и говорили даже о "шутке Богдана".
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отказалась комментировать "слухи".
  • Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков узнал о "заявление Богдана" из СМИ.
  • 2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде".
  • 27 июля петиция с требованием уволить Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов, хотя предыдущую петицию Владимир Зеленский не удовлетворил.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Богдан


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