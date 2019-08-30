Пентагон схвалив виділення Україні військової допомоги

Пентагон завершив аналіз програми військової допомоги Україні і прийшов до висновку, що виділення 250 млн доларів необхідне.

Про це з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляє Politico.

"Департамент Пентагону розглянув пакет зовнішньої допомоги (для України) і підтримує його", - сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Після, Конгрес США затвердив виділення 250 млн доларів на допомогу в сфері безпеки України в 2019 році.

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