Пентагон схвалив виділення Україні військової допомоги

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 01:26

Пентагон завершив аналіз програми військової допомоги Україні і прийшов до висновку, що виділення 250 млн доларів необхідне.

Про це з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляє Politico.

"Департамент Пентагону розглянув пакет зовнішньої допомоги (для України) і підтримує його", - сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Після, Конгрес США затвердив виділення 250 млн доларів на допомогу в сфері безпеки України в 2019 році.

Передісторія:

  • Раніше слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.

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Теми: США війна


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