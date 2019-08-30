Пентагон одобрил выделение Украине военной помощи

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Пятница, 30 августа 2019, 01:26

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает Politico.

"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

После, Конгресс США утвердил выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году. 

Предыстория:

  • Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.

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Темы: США война


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