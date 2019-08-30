Зеленський зірвався на депутата Євросолідарності

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 02:13

Під час розгляду законопроекту про зняття недоторканності, президент Володимир Зеленський зірвався на депутата Євросолідарності Артура Герасимова.

Про це повідомляє "Українська правда".

Герасимов зі свого місця кричав спікеру Ради Дмиру Разумкову, що той нібито неточно висловився щодо предмету голосування.

На його вигук Зеленський не витримав і крикнув із обуренням у відповідь російською: "Ну сказал (неточно - УП). А чо вы орете постоянно?" Спалах гніву президента стався, прямо перед голосуванням. 

Зазначимо, що Герасимов і багато інших депутатів впродовж дня і справді часто вигукували з місць. Вони робили це у моменти,  коли головуючий робив якісь процедурі помилки.

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Теми: Зеленський Разумков Дмитро


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