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Зеленский сорвался на депутата Евросолидарности

Пятница, 30 августа 2019, 02:13

При рассмотрении законопроекта о снятии неприкосновенности, президент Владимир Зеленский сорвался на депутата Евросолидарности Артура Герасимова.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Герасимов со своего места кричал спикеру Рады Дмирию Разумкову, что тот якобы неточно выразился относительно предмета голосования.

На его возглас Зеленский не выдержал и крикнул с возмущением в ответ на русском: "Ну сказал (неточно - УП). А чо вы орете постоянно?" Вспышка гнева президента произошел прямо перед голосованием.

Отметим, что Герасимов и многие другие депутатов в течение дня и действительно часто выкрикивали с мест. Они делали это в моменты, когда спикер делал какие-то процедуре ошибки.

Темы: ЗеленскийРазумков Дмитрий
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