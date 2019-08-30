Разумков закрыл заседание Рады

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Пятница, 30 августа 2019, 02:17

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл первое заседание новоизбранного парламента 9 созыва.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Народные депутаты завершили рассмотрение повестки дня, после чего спикер Дмитрий Разумков объявил о закрытии заседания.

"Первую сессию 9 созыва объявляю закрытой", - сказал он.

Парламентарии работали в стенах Верховной Рады более 12 часов.

Напоследок Разумков сообщил депутатам, что вторая очередная сессия начнет свою работу 3 сентября.

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Темы: Разумков Дмитрий


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