ДБР і СБУ прийшли з обшуками в офіс "Суспільного" і до Аласанії

Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки проводить обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР у Facebook.

Зазначається, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", а саме зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

В ДБР стверджують, що обшуки проводяться з дотриманням всіх вимог Кримінального процесуального кодексу та не перешкоджають роботі телерадіокомпанії.

"Детектор медіа" пише, що обшуки відбуваються за шістьма адресами.

З власних джерел виданню стало відомо, що обшуки відбуваються в тому числі вдома в голови правління НСТУ Зураба Аласанії.

Дзвінок "Української правди" Аласанія наразі відхилив.

Пізніше обшуки в Аласанії підтвердило "UA: Суспільне мовлення".

"Близько сьомої ранку з обшуком прийшли й у помешкання голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії, і в оселі кількох інших працівників мовника. Наразі нам невідомі підстави для таких слідчих дій", – йдеться у повідомлення.

За даними судового реєстру, ДБР з квітня 2019 року розслідує закупівлю "Суспільним" аудіовізуального обладнання на суму 15 164 850 гривень.

У матеріалах провадження йдеться, що наприкінці 2017 року НСТУ в особі голови правління Зураба Аласанії та ТОВ "ВіжнХаус" в особі директора фірми уклали договір на закупівлю обладнання. Вказівки щодо підготовки закупівлі видавав нібито виконавчий директор суспільного мовника, а виконував вказівки – його заступник, технічний директора.

Водночас, у липні, коли слідчі отримували доступ до руху коштів на рахунках НСТУ, вони вказували, що їх цікавить також інформація про інші компанії, які фігурують у сумнівних договорах. Це ТОВ "Онікс Солюшинз", ТОВ "Сучасні Айті технології", ТОВ "Надійний інтернет-магазин", Благодійний фонд "Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні". Правоохоронці підозрюють, що договори могли бути фіктивними, а кошти могли перераховувати без виконання будь-яких робіт.

У прес-службі ДБР "Українській правді" ані підтвердили, ані спростували, що обшуки стосуються саме цього розслідування. У відомстві сказали, що наразі не можуть деталізувати інформацію про справу, бо ще тривають слідчі дії.