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ГБР и СБУ пришли с обысками в офис "Суспильного" и к Аласании

Пятница, 30 августа 2019, 10:26
ГБР и СБУ пришли с обысками в офис Суспильного и к Аласании

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности проводит обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НСТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

"Детектор медиа" пишет, что обыски проходят по шести адресам.

Из собственных источников изданию стало известно, что обыски проходят в том числе дома у председателя правления НСТУ Зураба Аласании.

Звонок "Украинской правды" Аласания отклонил.

Позже обыски у Аласании подтвердило "UA: Суспільне мовлення".

"Около семи утра с обыском пришли и в квартиру председателя правления НСТУ Зураба Аласании, и в дома нескольких других работников вещателя. Сейчас нам неизвестны основания для таких следственных действий", - говорится в сообщении.

По данным судебного реестра, ГБР с апреля 2019 года расследует закупку "Суспільним" аудиовизуального оборудования на сумму 15 164 850 гривен.

В материалах производства говорится, что в конце 2017 года НСТУ в лице главы правления Зураба Аласания и ООО "ВижнХаус" в лице директора фирмы заключили договор на закупку оборудования. Указания по подготовке закупки выдавал якобы исполнительный директор общественного вещателя, а выполнял указания – его заместитель, технический директор.

В то же время, в июле, когда следователи получали доступ к движению средств на счетах НСТУ, они указывали, что их интересует также информация о других компаниях, которые фигурируют в сомнительных договорах. Это ООО "Оникс Солюшинз", ООО "Современные Айти технологии", ООО "Надежный интернет-магазин", Благотворительный фонд "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине". Правоохранители подозревают, что договоры могли быть фиктивными, а деньги могли перечислять без выполнения каких-либо работ.

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" ни подтвердили, ни опровергли, что обыски касаются именно этого расследования. В ведомстве сказали, что пока не могут детализировать информацию о деле, потому что еще продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: ГБРтелевидение
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