ГБР и СБУ пришли с обысками в офис "Суспильного"

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Пятница, 30 августа 2019, 10:26

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности проводит обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НСТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

"Детектор медиа" пишет, что обыски проходят по шести адресам.

Из собственных источников изданию стало известно, что обыски проходят в том числе дома у председателя правления НСТУ Зураба Аласании.

Звонок "Украинской правды" Аласания отклонил.

Украинская правда

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Темы: ГБР телевидение


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