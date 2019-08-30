"Динамо" та "Олександрія" отримали суперників у Лізі Європи
Київське "Динамо" та "Олександрія" дізналися суперників по груповому турніру футбольної Ліги Європи.
Жеребкування групового етапу пройшло 30 серпня в Монако.
Підопічні Олексія Михайличенка в групі В отримали в суперники данський ФК "Копенгаген", шведський "Мальме" та швейцарський "Лугано".
"Олександрія" на груповому етапі Ліги Європи в групі І гратиме з німецьким "Вольфсбургом", бельгійським "Гентом" та французьким "Сент-Етьєном".
Перші матчі групового етапу ЛЄ пройдуть 19 вересня.
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