"Динамо" и "Александрия" получили соперников в Лиге Европы

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Пятница, 30 августа 2019, 14:46

Киевское "Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому турниру футбольной Лиги Европы.

Жеребьевка состоялась 30 августа в Монако.

Подопечные Алексея Михайличенко в группе В получили в соперники датский ФК "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".

"Александрия" на групповом этапе Лиги Европы в группе I будет играть с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

Первые матчи группового этапа ЛЕ состоятся 19 сентября. 

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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