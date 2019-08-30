"Динамо" и "Александрия" получили соперников в Лиге Европы

Киевское "Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому турниру футбольной Лиги Европы.

Жеребьевка состоялась 30 августа в Монако.

Подопечные Алексея Михайличенко в группе В получили в соперники датский ФК "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".

"Александрия" на групповом этапе Лиги Европы в группе I будет играть с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

Первые матчи группового этапа ЛЕ состоятся 19 сентября.